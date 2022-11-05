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Большой шлем: В борьбу вступают еще 12 азербайджанских дзюдоистов

Большой шлем: В борьбу вступают еще 12 азербайджанских дзюдоистов Cегодня еще 12 азербайджанских дзюдоистов примут участие в проходящем в Баку турнире Большого шлема.
Индивидуальные
5 ноября 2022 г. 09:31
Большой шлем: В борьбу вступают еще 12 азербайджанских дзюдоистов

Cегодня еще 12 азербайджанских дзюдоистов примут участие в проходящем в Баку турнире Большого шлема.

Как сообщает Report, Рустам Оруджев, Хидаят Гейдаров, Тельман Велиев и Вусал Гелендерзаде выступят в весовой категории до 73 кг.

В весовой категории до 81 кг за медали будут бороться Саид Моллаи, Эльджан Гаджиев, Зелим Цкаев и Омар Раджабли.

Айтадж Гардашханлы и Наргиз Гаджиева выступят в соревнованиях среди женщин в весовой категории до 63 кг, а Судаба Агаева и Гюнель Гасанли - в весовой категории до 70 кг.

Отметим, что турнир завершится 6 ноября. В первый день соревнований Балабей Агаев (60 кг) завоевал золотую, Кярамят Гусейнов (60 кг) и Орхан Сафаров (66 кг) - бронзовые медали.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Rüstəm Orucov, Hidayət Heydərov və Səid Mollayi mübarizəyə başlayır

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