Большой шлем: В борьбу вступают 7 азербайджанских дзюдоистов

Азербайджанская сборная представлена на соревновании 15 дзюдоистами

Сегодня в столице Израиля Тель-Авиве стартует Большой шлем по дзюдо.

Как сообщает Report, в первый день соревнований в борьбу вступят 7 азербайджанских дзюдоистов.

Карамат Гусейнов в весовой категории 60 кг в 1/16 финала встретится Эшли Маккензи (Великобритания), в той же весовой категории Давуд Мамедсой встретится с Морицем Плафки (Германия).

В весовой категории 66 кг последний чемпион Европы Орхан Сафаров встретится с представителем Израиля Амитом Бобовичем. В этой весовой категории также встретятся Ниджат Шихализаде и Петр Жуков (Румыния).

В соревновании среди женщин Азербайджан представят три дзюдоистки.

В весовой категории 48 кг в 1/16 финала Лейла Алиева и Аиша Гурбанлы померятся силами с израильтянками Широй Ришони и Тамар Малкой соответственно.

В весовой категории 57 кг Гюльтадж Мамедалиева в 1/16 финала встретится с Эледиус Валентим (Бразилия).

Большой шлем завершится 20 февраля. Азербайджанская сборная представлена на соревновании 15 дзюдоистами.