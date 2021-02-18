О нас
Report Georgia
Аудио новости

Большой шлем: В борьбу вступают 7 азербайджанских дзюдоистов

Большой шлем: В борьбу вступают 7 азербайджанских дзюдоистов Азербайджанская сборная представлена на соревновании 15 дзюдоистами
Индивидуальные
18 февраля 2021 г. 09:48
Большой шлем: В борьбу вступают 7 азербайджанских дзюдоистов

Сегодня в столице Израиля Тель-Авиве стартует Большой шлем по дзюдо.

Как сообщает Report, в первый день соревнований в борьбу вступят 7 азербайджанских дзюдоистов.

Карамат Гусейнов в весовой категории 60 кг в 1/16 финала встретится Эшли Маккензи (Великобритания), в той же весовой категории Давуд Мамедсой встретится с Морицем Плафки (Германия).

В весовой категории 66 кг последний чемпион Европы Орхан Сафаров встретится с представителем Израиля Амитом Бобовичем. В этой весовой категории также встретятся Ниджат Шихализаде и Петр Жуков (Румыния).

В соревновании среди женщин Азербайджан представят три дзюдоистки.

В весовой категории 48 кг в 1/16 финала Лейла Алиева и Аиша Гурбанлы померятся силами с израильтянками Широй Ришони и Тамар Малкой соответственно.

В весовой категории 57 кг Гюльтадж Мамедалиева в 1/16 финала встретится с Эледиус Валентим (Бразилия).

Большой шлем завершится 20 февраля. Азербайджанская сборная представлена на соревновании 15 дзюдоистами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Azərbaycanın 7 cüdoçusu mübarizəyə başlayır

Новости партнеров

Самое важное

Кабмин принял постановление для предотвращения роста цен на муку и хлеб
Кабмин принял постановление для предотвращения роста цен на муку и хлеб
17 февраля 2021 г. 16:45
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла Искандеры
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла "Искандеры"
17 февраля 2021 г. 16:01
В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России
17 февраля 2021 г. 13:48
В Баку толкнувший женщину полицейский снят с должности
В Баку толкнувший женщину полицейский снят с должности
17 февраля 2021 г. 13:11
В Азербайджане запрещается продажа синтетических сетей для охоты
В Азербайджане запрещается продажа синтетических сетей для охоты
16 февраля 2021 г. 17:33
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
16 февраля 2021 г. 15:41
Стала известна дата обсуждения отчета правительства в Милли Меджлисе
Стала известна дата обсуждения отчета правительства в Милли Меджлисе
16 февраля 2021 г. 13:13
Кто совершает связанные с наркотиками преступления?
Кто совершает связанные с наркотиками преступления?
16 февраля 2021 г. 12:45
С 17 февраля в Азербайджане начинается вакцинация лиц 50 и старше лет
С 17 февраля в Азербайджане начинается вакцинация лиц 50 и старше лет
16 февраля 2021 г. 10:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi