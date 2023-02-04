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Большой шлем: Три азербайджанских дзюдоиста начинают борьбу

Большой шлем: Три азербайджанских дзюдоиста начинают борьбу Три азербайджанских дзюдоиста начнут борьбу на кубке Большого шлема, который стартует сегодня в столице Франции Париже.
Индивидуальные
4 февраля 2023 г. 09:39
Большой шлем: Три азербайджанских дзюдоиста начинают борьбу

Три азербайджанских дзюдоиста начнут борьбу на кубке Большого шлема, который стартует сегодня в столице Франции Париже.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 60 кг Балабей Агаев встретится в 1/16 финала с победителем пары Маттеус Такаки (Бразилия) - Петрос Христодулидес (Кипр).

Яшар Наджафов в категории 66 кг встретится в том же раунде с сильнейшим из пары Ан Чехонг (Южная Корея) - Джерард Кадет (Гаити).

Нурлан Османов в категории 73 кг поборется с Идо Левином (Израиль) в 1/32 финала.

Финал Большого шлема состоится 5 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Azərbaycanın üç cüdoçusu mübarizəyə başlayır

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