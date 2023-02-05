Большой шлем: шесть азербайджанских дзюдоистов выйдут на татами

Шесть азербайджанских дзюдоистов примут участие в заключительном дне турнира Большого шлема, который пройдет в столице Франции Париже.

В последний день соревнований в рамках проходящего в столице Франции Париже турнира Большого шлема на татами выйдут шесть азербайджанских дзюдоистов.

Как передает Report, в весовой категории 81 кг за медали будут бороться два наших спортсмена.

В 1/32 финала Эльджан Гаджиев сразится с доминиканцем Медиксон Дель Обре Корторреалем, а Зелим Цкаев - с поляком Павлом Дрзмалем (Польша). В случае победы Гаджиев в следующем раунде встретится с представителем Турции Ведатом Албайраком.

В весовой категории до 90 кг Мурад Фатиев в 1/32 финала сойдется с Айдаром Араповым из Казахстана. Зелим Коцоев (100 кг) же присоединится к борьбе с 1/16 финала. Его соперником станет француз Седрик Оливар.

В весовой категории свыше 100 кг за медали будут бороться два азербайджанских дзюдоиста. В 1/32 финала Джамал Гамзатханов встретится с Бубакаром Мане (Гвинея-Бисау). Ушанги Кокаури в 1/16 финала сойдется с победителем пары Марк Дешен (Канада) - Войцех Кордиалик (Польша).

Напомним, что Балабей Агаев (60 кг) в первый день турнира Большого шлема завоевал золотую медаль.