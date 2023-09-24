"Большой шлем": Сегодня в борьбу вступят еще 10 дзюдоистов

Еще 10 азербайджанских дзюдоистов примут участие в бакинском турнире "Большого шлема".

Еще 10 азербайджанских дзюдоистов примут участие в бакинском турнире "Большого шлема".

Как сообщает Report, в последний день соревнований Мурад Фатиев, Эльджан Гаджиев, Аждар Багиров, Муса Гусейнли (все - 90 кг), Руслан Насирли, Зелим Коцоев (оба - 100 кг), а также Имран Юсифов, Рашид Мамедалиев, Ушанги Кокаури и Рамазан Ахмедов (все - свыше 100 кг) выйдут на татами.

90 кг. Аждар Багиров – Ермахан Ануарбеков

Мурад Фатиев – Срджан Мрвалевич (Черногория)

Эльджан Гаджиев – Александр Сидорюк (IJF)

Муса Гусейнли свободен на старте.

100 кг. Зелим Коцоев – Матиас Мадсен (Дания)

Руслан Насирли – Златко Кумрич (Хорватия).

+100 кг. Имран Юсифов – Хамзат Сапарбаев (Франция)

Рашид Мамедалиев – Жуселино Насименту (Бразилия)

Рамазан Ахмедов – Тамерлан Башаев (IJF)

Ушанги Кокаури свободен на старте.

Напомним, что за два предыдущих дня турнира азербайджанские дзюдоисты завоевали 4 (3-1-0) награды. Яшар Наджафов (66 кг), Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Цкаев (81 кг) стали чемпионами, Лейла Алиева (48 кг) удостоилась серебряной медали.