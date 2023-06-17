Большой шлем: Сегодня в борьбу вступают четыре азербайджанских дзюдоиста

В столице Казахстана Астане продолжается турнир "Большого шлема" по дзюдо

В столице Казахстана Астане продолжается турнир "Большого шлема" по дзюдо.

Как сообщает Report, во второй день соревнований четыре дзюдоиста из Азербайджана выступят в двух весовых категориях.

Каждый из них присоединится к соревнованиям с 1/16 финала.

В категории 73 кг Тельман Велиев встретится с Эндрю Маннингсом с Багамских островов, а Рашид Мамедалиев - с туркменским спортсменом Парахатом Назаровым.

Первым соперником Зелима Чкаева в весовой категории 81 кг станет Аскербий Гербеков из Бахрейна. Магеррам Имамвердиев, выступающий в той же весовой категории, поборется с немцем Тимом Грамковым.