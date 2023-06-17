О нас

Большой шлем: Сегодня в борьбу вступают четыре азербайджанских дзюдоиста

Большой шлем: Сегодня в борьбу вступают четыре азербайджанских дзюдоиста В столице Казахстана Астане продолжается турнир "Большого шлема" по дзюдо
Индивидуальные
17 июня 2023 г. 09:40
Большой шлем: Сегодня в борьбу вступают четыре азербайджанских дзюдоиста

В столице Казахстана Астане продолжается турнир "Большого шлема" по дзюдо.

Как сообщает Report, во второй день соревнований четыре дзюдоиста из Азербайджана выступят в двух весовых категориях.

Каждый из них присоединится к соревнованиям с 1/16 финала.

В категории 73 кг Тельман Велиев встретится с Эндрю Маннингсом с Багамских островов, а Рашид Мамедалиев - с туркменским спортсменом Парахатом Назаровым.

Первым соперником Зелима Чкаева в весовой категории 81 кг станет Аскербий Гербеков из Бахрейна. Магеррам Имамвердиев, выступающий в той же весовой категории, поборется с немцем Тимом Грамковым.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Azərbaycanın 4 cüdoçusu bu gün mübarizə aparacaq

Самое важное

Президент Азербайджана наградил работников здравоохранения
Президент Азербайджана наградил работников здравоохранения
16 июня 2023 г. 16:23
Президент посетил посольство Италии в Азербайджане и выразил соболезнования в связи с кончиной Сильвио Берлускони
Президент посетил посольство Италии в Азербайджане и выразил соболезнования в связи с кончиной Сильвио Берлускони
16 июня 2023 г. 15:07
Историческая территория села Туг объявлена историко-архитектурным и природным заповедником
Историческая территория села Туг объявлена историко-архитектурным и природным заповедником
16 июня 2023 г. 12:53
Азербайджанские пограничники уничтожили армянский пост, с которого была совершена провокация 
ВидеоАзербайджанские пограничники уничтожили армянский пост, с которого была совершена провокация 
16 июня 2023 г. 11:07
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Гедабекского и Шушинского районов
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Гедабекского и Шушинского районов
16 июня 2023 г. 09:32
Президент: Азербайджан продолжит поддержку Пакистана по вопросу Кашмира
Президент: Азербайджан продолжит поддержку Пакистана по вопросу Кашмира
15 июня 2023 г. 13:53
Состоялась встреча президента Азербайджана и премьер-министра Пакистана один на один
Состоялась встреча президента Азербайджана и премьер-министра Пакистана один на один
15 июня 2023 г. 12:07
МО: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
МО: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
15 июня 2023 г. 11:43
Посол Турции в Азербайджане находится в Шуше
Посол Турции в Азербайджане находится в Шуше
15 июня 2023 г. 09:37
Сегодня исполняется вторая годовщина со дня подписания Шушинской декларации
Сегодня исполняется вторая годовщина со дня подписания Шушинской декларации
15 июня 2023 г. 00:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi