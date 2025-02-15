"Большой шлем": Сегодня на татами выйдут 11 азербайджанских дзюдоистов

Во второй день турнира "Большой шлем" в Баку 11 представителей Азербайджана примут участие в поединках.

Во второй день турнира "Большой шлем" в Баку 11 представителей Азербайджана примут участие в поединках.

Как сообщает Report, среди мужчин в весовой категории 73 кг выступят дзюдоисты Рашид Мамедалиев, Ибрагим Алиев, Вюсал Гяляндарзаде, Гадир Гусейнов, в категории 81 кг - Зелим Цкаев, Омар Раджабли, Магеррам Имамвердиев и Сулейман Шюкюров.

Среди женщин на татами выйдут Наргиз Гаджиева (63 кг), Судабе Агаева и Гюнель Гасанли (по 70 кг).

Турнир проходит на Национальной гимнастической арене и завершится 16 февраля. В соревнованиях участвуют 32 азербайджанских дзюдоиста. Ранее Ахмед Юсифов (60 кг) и Эльшан Асадов (66 кг) завоевали бронзовые медали.