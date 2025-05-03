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"Большой Шлем": Сегодня к соревнованиям присоединятся еще два дзюдоиста из Азербайджана

"Большой Шлем": Сегодня к соревнованиям присоединятся еще два дзюдоиста из Азербайджана Во второй день турнира "Большой Шлем", проходящего в столице Таджикистана Душанбе, к соревнованиям присоединятся два дзюдоиста из Азербайджана.
Индивидуальные
3 мая 2025 г. 09:17
Большой Шлем: Сегодня к соревнованиям присоединятся еще два дзюдоиста из Азербайджана

Во второй день турнира "Большой Шлем", проходящего в столице Таджикистана Душанбе, к соревнованиям присоединятся два дзюдоиста из Азербайджана.

Как сообщает Report, Вюсал Галандарзаде, выступающий в весовой категории 73 кг, в 1/8 финала встретится с победителем пары Юнлонг Гоу (Китай) / Ангсарбек Гайнуллин (Казахстан).

Сулейман Шукюров в весовой категории 81 кг в 1/8 финала встретится с представителем Монголии Батсугаром Гансухом.

Следующий день соревнований начнется в 11:00 по бакинскому времени.

Отметим, что вчера Балабей Агаев (60 кг) завоевал золотую медаль, принеся сборной первую награду.

Турнир "Большой Шлем" завершится 4 мая.



 

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Версия на азербайджанском языке "Böyük Dəbilqə": Azərbaycanın daha iki cüdoçusu bu gün mübarizəyə qoşulacaq

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