Большой шлем: Саид Моллаи дебютирует в сборной Азербайджана по дзюдо

Сегодня на турнире Большого шлема в столице Венгрии Будапеште начнут борьбу еще 4 азербайджанских дзюдоиста.

Сегодня на турнире Большого шлема в столице Венгрии Будапеште начнут борьбу еще 4 азербайджанских дзюдоиста.

Как сообщает Report, во второй день соревнований в весовой категории до 73 кг выступят Рустам Оруджев и Хидаят Гейдаров, а в категории до 81 кг - новый член национальной команды Саид Моллаи, а также Зелим Тчкаев.

Уже известны первые соперники спортсменов. Оруджев будет бороться с бразильцем Даниэлем Карнини, Гейдаров - с Джеком Йонезукой из США.

Соперником Моллаи станет победитель пары Айбол Ниссанали (Казахстан) - Атанасиос Мелонелис (Греция). А Тчкаев на старте встретится с сильнейшим из пары Заур Двалашвили (Грузия) - Бендегуз Деметер (Венгрия).

Отметим, что в первый день соревнований 4 азербайджанских дзюдоиста, выступавших на татами, не смогли завоевать медали.