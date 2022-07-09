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Большой шлем: Саид Моллаи дебютирует в сборной Азербайджана по дзюдо

Большой шлем: Саид Моллаи дебютирует в сборной Азербайджана по дзюдо Сегодня на турнире Большого шлема в столице Венгрии Будапеште начнут борьбу еще 4 азербайджанских дзюдоиста.
Индивидуальные
9 июля 2022 г. 09:51
Большой шлем: Саид Моллаи дебютирует в сборной Азербайджана по дзюдо

Сегодня на турнире Большого шлема в столице Венгрии Будапеште начнут борьбу еще 4 азербайджанских дзюдоиста.

Как сообщает Report, во второй день соревнований в весовой категории до 73 кг выступят Рустам Оруджев и Хидаят Гейдаров, а в категории до 81 кг - новый член национальной команды Саид Моллаи, а также Зелим Тчкаев.

Уже известны первые соперники спортсменов. Оруджев будет бороться с бразильцем Даниэлем Карнини, Гейдаров - с Джеком Йонезукой из США.

Соперником Моллаи станет победитель пары Айбол Ниссанали (Казахстан) - Атанасиос Мелонелис (Греция). А Тчкаев на старте встретится с сильнейшим из пары Заур Двалашвили (Грузия) - Бендегуз Деметер (Венгрия).

Отметим, что в первый день соревнований 4 азербайджанских дзюдоиста, выступавших на татами, не смогли завоевать медали.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Səid Mollayi Azərbaycanın cüdo yığmasında debüt edəcək

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