Большой шлем: Хидаят Гейдаров выиграл золото, Рустам Оруджев завоевал бронзу

Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев завоевал бронзовую медаль на турнире Большого шлема, прошедшем в столице Венгрии Будапеште.

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров завоевал золотую медаль турнира Большого шлема, прошедшего в столице Венгрии Будапеште.

Как передает Report, 25-летний атлет, выступавший в весовой категории 73 кг, победил в решающем поединке грузинского олимпийского чемпиона, двукратного победителя чемпионата мира и трехкратного чемпиона Европы Лашу Шавдатуашвили.

19:43

Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев завоевал бронзовую медаль на турнире Большого шлема, прошедшем в столице Венгрии Будапеште.

Как передает Report, 31-летний атлет, выступавший в весовой категории 73 кг, в матче за 3-е место победил кубинца Магдиэля Эстрадани.