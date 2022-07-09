О нас

Большой шлем: Хидаят Гейдаров выиграл золото, Рустам Оруджев завоевал бронзу

Большой шлем: Хидаят Гейдаров выиграл золото, Рустам Оруджев завоевал бронзу Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев завоевал бронзовую медаль на турнире Большого шлема, прошедшем в столице Венгрии Будапеште.
Индивидуальные
9 июля 2022 г. 20:09
Большой шлем: Хидаят Гейдаров выиграл золото, Рустам Оруджев завоевал бронзу

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров завоевал золотую медаль турнира Большого шлема, прошедшего в столице Венгрии Будапеште.

Как передает Report, 25-летний атлет, выступавший в весовой категории 73 кг, победил в решающем поединке грузинского олимпийского чемпиона, двукратного победителя чемпионата мира и трехкратного чемпиона Европы Лашу Шавдатуашвили.

19:43

Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев завоевал бронзовую медаль на турнире Большого шлема, прошедшем в столице Венгрии Будапеште.

Как передает Report, 31-летний атлет, выступавший в весовой категории 73 кг, в матче за 3-е место победил кубинца Магдиэля Эстрадани.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Hidayət Heydərov qızıl, Rüstəm Orucov bürünc medal qazanıb

Самое читаемое

В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
3 июля 2022 г. 13:41
В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума
В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума
4 июля 2022 г. 02:32
В Саатлы произошло массовое отравление
В Саатлы произошло массовое отравление
4 июля 2022 г. 15:21
Азербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь
ФотоАзербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь
5 июля 2022 г. 10:12
Милан пополнил состав нападающим сборной Бельгии
"Милан" пополнил состав нападающим сборной Бельгии
5 июля 2022 г. 19:10
Агентство господдержки НПО выбрало аудитора
Агентство господдержки НПО выбрало аудитора
6 июля 2022 г. 09:20
37-летний голкипер перешел в «Ренн»
37-летний голкипер перешел в «Ренн»
7 июля 2022 г. 08:46
Министр энергетики Азербайджана примет участие в открытии IGB
Министр энергетики Азербайджана примет участие в открытии IGB
7 июля 2022 г. 11:54
Президент Израиля поздравил Эрдогана с праздником Гурбан
Президент Израиля поздравил Эрдогана с праздником Гурбан
7 июля 2022 г. 20:45
МВФ рекомендует Азербайджану ужесточить денежно-кредитную политику
МВФ рекомендует Азербайджану ужесточить денежно-кредитную политику
8 июля 2022 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi