"Большой шлем": Рустам Оруджев и Хидаят Гейдаров начинают борьбу

"Большой шлем" завершится 7 марта

Еще три дзюдоиста из Азербайджана начали борьбу на "Большом Шлеме" в Ташкенте, столице Узбекистана.

Как сообщает Report, Рустам Оруджев, выступавший во второй соревновательный день в весовой категории 73 кг, в 1/16 финала уступил Мартину Ходжаку (Словения).

В категории до 81 кг Мурад Фатиев в 1/32 финала одолел Николаса Чилара (Франция), а Хидаят Гейдаров на том же этапе встретится с Гильерме Шмидтом (Бразилия).

"Большой шлем" завершится 7 марта. Азербайджанские дзюдоисты завершили первый соревновательный день без медалей.