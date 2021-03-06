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"Большой шлем": Рустам Оруджев и Хидаят Гейдаров начинают борьбу

"Большой шлем": Рустам Оруджев и Хидаят Гейдаров начинают борьбу "Большой шлем" завершится 7 марта
Индивидуальные
6 марта 2021 г. 09:56
Большой шлем: Рустам Оруджев и Хидаят Гейдаров начинают борьбу

Еще три дзюдоиста из Азербайджана начали борьбу на "Большом Шлеме" в Ташкенте, столице Узбекистана.

Как сообщает Report, Рустам Оруджев, выступавший во второй соревновательный день в весовой категории 73 кг, в 1/16 финала уступил Мартину Ходжаку (Словения).

В категории до 81 кг Мурад Фатиев в 1/32 финала одолел Николаса Чилара (Франция), а Хидаят Гейдаров на том же этапе встретится с Гильерме Шмидтом (Бразилия).

"Большой шлем" завершится 7 марта. Азербайджанские дзюдоисты завершили первый соревновательный день без медалей.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Rüstəm Orucov və Hidayət Heydərov mübarizəyə başlayır

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