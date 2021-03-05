Большой шлем: Керамет Гусейнов одолел двух соперников

Азербайджан в Большом шлеме представлен 12 дзюдоистами

В столице Узбекистана, Ташкенте, стартовал турнир Большого шлема по дзюдо.

Как передает Report, в первый день соревнований к борьбе примкнули шесть азербайджанских спортсменов.

Керамет Гусейнов (60 кг) в классификации вывел из игры российского спортсмена Аюба Блиева, а в 1/16 финала южнокорейца Харима Лина. В 1/8 финала он встретится с турецким представителем Мираджем Аккусом. Орудж Велизаде в той же весовой категории в 1/16 финала постарается сломить сопротивление немца Морица Плафки.

Ниджат Шихализаде (66 кг) в 1/16 финала встретится с болгарином Божидаром Темелковым, Орхан Сафаров – с финном Лукасом Саха.

Среди женщин-дзюдоисток выступающие в весовой категории Лейла Алиева и Аиша Гурбанлы в 1/16 финала в первой встрече поборются с представительницами Узбекистана. Алиева встретится с Гюльнур Муратбековой, Гурбанлы – Халимаджан Курбоновой.

Турнир продлится до 7 марта. Азербайджан в Большом шлеме представлен 12 дзюдоистами.