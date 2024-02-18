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Большой шлем: Еще восемь азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу

Большой шлем: Еще восемь азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу Сегодня еще восемь азербайджанских дзюдоистов примут участие в турнире "Большого шлема", который пройдет в Баку.
Индивидуальные
18 февраля 2024 г. 10:35
Большой шлем: Еще восемь азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу

Сегодня еще восемь азербайджанских дзюдоистов примут участие в турнире "Большого шлема", который пройдет в Баку.

Как передает Report, в последний день соревнований на татами выйдут Нигяр Сулейманова (+78 кг), Мурад Фатиев, Эльджан Гаджиев, Вугар Талыбов (все 90 кг), Зелим Котсоев, Аждар Багиров (оба 100 кг), Джамал Гамзатханов и Кянан Насибов (оба +100 кг).

Большой Шлем

Нигяр Сулейманова (+78 кг) – Идалис Ортис (Куба): 1/16 финала

Мурад Фатиев (90 кг) - Сами Чучи (Бельгия): 1/16 финала

Эльджан Гаджиев (90 кг) - Бакар Эрашвили (Грузия): 1/32 финала

Вугар Талыбов (90 кг) - Егор Варапаев (AIN): 1/16 финала

Зелим Котсоев (100 кг) - Даниэль Мукете (AIN): 1/16 финала

Аждар Багиров (100 кг) – ждет соперника в 1/16 финала

Джамал Гамзатханов (+100 кг) - Шакармамед Мирмамадов (Таджикистан): 1/16 финала

Ханан Насибов (+100 кг) - Ухек сон (Южная Корея): 1/16 финала.

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Версия на азербайджанском языке "Böyük Dəbilqə": Azərbaycanın daha 8 cüdoçusu mübarizəyə başlayır

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