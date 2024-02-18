Большой шлем: Еще восемь азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу

Сегодня еще восемь азербайджанских дзюдоистов примут участие в турнире "Большого шлема", который пройдет в Баку.
Как передает
Большой Шлем
Нигяр Сулейманова (+78 кг) – Идалис Ортис (Куба): 1/16 финала
Мурад Фатиев (90 кг) - Сами Чучи (Бельгия): 1/16 финала
Эльджан Гаджиев (90 кг) - Бакар Эрашвили (Грузия): 1/32 финала
Вугар Талыбов (90 кг) - Егор Варапаев (AIN): 1/16 финала
Зелим Котсоев (100 кг) - Даниэль Мукете (AIN): 1/16 финала
Аждар Багиров (100 кг) – ждет соперника в 1/16 финала
Джамал Гамзатханов (+100 кг) - Шакармамед Мирмамадов (Таджикистан): 1/16 финала
Ханан Насибов (+100 кг) - Ухек сон (Южная Корея): 1/16 финала.