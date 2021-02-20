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Большой шлем: Еще пять азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу

Большой шлем: Еще пять азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу Ушанги Кокаури (+100 кг) поборется силами с Беном Спийкерсом (Нидерланды), Джамал Фейзиев с Серафимом Компаньесом (Израиль)
Индивидуальные
20 февраля 2021 г. 09:38
Большой шлем: Еще пять азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу

Еще пять азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу на Большом шлеме, проходящем в столице Израиля, Тель-Авиве.

Как передает Report, в последний день соревнований Мамедали Мехдиев в весовой категории 90 кг встретится в 1/16 финала с Орельеном Диссом (Франция).

Зелим Коцоев (100 кг) в 1/16 финала встретится с Борисом Георгиевым, в Эльмар Гасымов (100 кг) с Йоакимом Дваби (Швеция).

Ушанги Кокаури (+100 кг) поборется силами с Беном Спийкерсом (Нидерланды), Джамал Фейзиев с Серафимом Компаньесом (Израиль).

В первый день соревнований среди азербайджанских представителей Давуд Мамедсой (60 кг) завоевал золотую медаль, Ниджат Шихализаде (66 кг) стал седьмым. Второй день соревнований сборная завершила без наград.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Daha 5 cüdoçumuz mübarizəyə başlayır

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