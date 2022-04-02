О нас
Аудио новости

"Большой шлем": Еще пять азербайджанских дзюдоистов начинают борьбу

"Большой шлем": Еще пять азербайджанских дзюдоистов начинают борьбу Сегодня еще пять азербайджанских дзюдоистов начнут борьбу в проходящем в Анталье турнире "Большой шлем".
Индивидуальные
2 апреля 2022 г. 09:35
Большой шлем: Еще пять азербайджанских дзюдоистов начинают борьбу

Сегодня еще пять азербайджанских дзюдоистов начнут борьбу в проходящем в Анталье турнире "Большой шлем".

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 73 кг Рустам Оруджев в 1/16 финала встретится с победителем пары Денислав Иванов (Болгария) / Гектор Сан-Роман Чавес (Куба). Другой азербайджанский дзюдоист в той же весовой категории Тельман Велиев поборется с Джошуа Грином (Ирландия).

Эльджан Гаджиев и Мурад Фетиев, выступающие в весовой категории до 81 кг, встретятся соответственно с Джимом Хейджманом (Нидерланды) и Кедриком Калонгой (Демократическая Республика Конго).

В женской борьбе в весовой категории до 70 кг Гюнель Гасанли встретится в 1/16 финала с Лидией Бранчевой (Болгария).

В первый день соревнований ни один из семи вышедших на татами дзюдоистов не смог завоевать медали.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Azərbaycanın daha 5 cüdoçusu mübarizəyə başlayır

Самое важное

Минуло 6 лет со дня апрельского триумфа Азербайджанской Армии 
Минуло 6 лет со дня апрельского триумфа Азербайджанской Армии 
2 апреля 2022 г. 00:00
В Баку проходит международная конференция по вопросам разминирования
ФотоВ Баку проходит международная конференция по вопросам разминирования
1 апреля 2022 г. 09:27
Азербайджан репатриировал из Сирии 7 своих граждан
Азербайджан репатриировал из Сирии 7 своих граждан
31 марта 2022 г. 20:13
В столице тюркского мира Шуше пройдет ряд мероприятий в 2023 году
В столице тюркского мира Шуше пройдет ряд мероприятий в 2023 году
31 марта 2022 г. 16:52
Эрдоган: Армянские вооруженные формирования должны быть полностью выведены с территории Азербайджана
Эрдоган: Армянские вооруженные формирования должны быть полностью выведены с территории Азербайджана
31 марта 2022 г. 15:38
Шуша объявлена столицей тюркского мира на 2023 год
Шуша объявлена столицей тюркского мира на 2023 год
31 марта 2022 г. 14:31
Ильхам Алиев: Надеюсь, что встреча с премьер-министром Армении будет продуктивной
Ильхам Алиев: Надеюсь, что встреча с премьер-министром Армении будет продуктивной
31 марта 2022 г. 14:26
МИД Азербайджана: Чтим память жертв мартовской резни 1918 года
МИД Азербайджана: Чтим память жертв мартовской резни 1918 года
31 марта 2022 г. 10:02
Евросоюз проведет трехстороннюю встречу с лидерами Азербайджана и Армении
Евросоюз проведет трехстороннюю встречу с лидерами Азербайджана и Армении
30 марта 2022 г. 23:12
Во время раскопок в Фаррухе найдены останки еще нескольких азербайджанцев
ФотоВо время раскопок в Фаррухе найдены останки еще нескольких азербайджанцев
30 марта 2022 г. 16:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi