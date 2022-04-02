"Большой шлем": Еще пять азербайджанских дзюдоистов начинают борьбу

Сегодня еще пять азербайджанских дзюдоистов начнут борьбу в проходящем в Анталье турнире "Большой шлем".

Сегодня еще пять азербайджанских дзюдоистов начнут борьбу в проходящем в Анталье турнире "Большой шлем".

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 73 кг Рустам Оруджев в 1/16 финала встретится с победителем пары Денислав Иванов (Болгария) / Гектор Сан-Роман Чавес (Куба). Другой азербайджанский дзюдоист в той же весовой категории Тельман Велиев поборется с Джошуа Грином (Ирландия).

Эльджан Гаджиев и Мурад Фетиев, выступающие в весовой категории до 81 кг, встретятся соответственно с Джимом Хейджманом (Нидерланды) и Кедриком Калонгой (Демократическая Республика Конго).

В женской борьбе в весовой категории до 70 кг Гюнель Гасанли встретится в 1/16 финала с Лидией Бранчевой (Болгария).

В первый день соревнований ни один из семи вышедших на татами дзюдоистов не смог завоевать медали.