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Большой шлем: Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль

Большой шлем: Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль Азербайджанский дзюдоист Мамедали Мехтиев вышел в финал проходящего в Тель-Авиве турнира Большой шлем.
Индивидуальные
19 февраля 2022 г. 19:35
Большой шлем: Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль

Азербайджанский дзюдоист Мамедали Мехтиев завоевал золотую медаль турнира Большого шлема в Тель-Авиве, Израиль.

Как сообщает Report, в финале спортсмен, выступавший в весовой категории 90 кг, встретился с представителем Сербии Неманьей Майдовым.

Мехтиев, победивший соперника, стал победителем турнира Большого шлема.

Зелим Коцоев (100 кг) проведет бой с Онисе Санеблидзе (Грузия) в матче за бронзу

Отметим, что ранее в весовой категории до 73 кг Хидаят Гейдаров завоевал золотую медаль, а Яшар Наджафов в весе до 66 кг - серебро.

Карамат Гусейнов (60 кг) занял 5-е, Балабей Агаев - 7-е место. Страну представляют в общей сложности 9 дзюдоистов.

16:52

Азербайджанский дзюдоист Мамедали Мехтиев вышел в финал проходящего в Тель-Авиве турнира Большой шлем.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 90 кг спортсмен в 1/8 финала победил Надава Зурата (Израиль).

29-летний спортсмен в 1/4 финала победил Йерсултана Музаппарова (Казахстан), а в полуфинале Эрлана Шерова (Кыргызстан).

Руфат Исмаилов в 1/16 финала в той же весовой категории уступил Ушанги Маргиани (Грузия).

Выступающий в весовой категории до 100 кг Зелим Коцоев в 1/8 финала одолел Хангала Адбатара (Монголия), а Эльмар Гасымов - Роберта Флорентино (Доминиканская Республика). Коцоев в 1/4 финала победил Гасымова, но не смог сломить сопротивление Ильи Суламанидзе (Грузия). Гасымов в утешительной встрече проиграл Эдуарду Сербану (Румыния). Коцоев выйдет в бой за бронзовую медаль.

В весовой категории свыше 100 кг Ушанги Кокаури проиграл в 1/8 финала Онисе Бугадзе (Грузия).

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Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Məmmədəli Mehdiyev qızıl, Zelim Kotsoyev bürünc medal qazanıb

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