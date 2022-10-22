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Большой шлем: Еще четыре азербайджанских дзюдоиста выйдут на татами

Большой шлем: Еще четыре азербайджанских дзюдоиста выйдут на татами Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста выступят на "Большом шлеме", проходящем в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.
Индивидуальные
22 октября 2022 г. 09:40
Большой шлем: Еще четыре азербайджанских дзюдоиста выйдут на татами

Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста выступят на "Большом шлеме", проходящем в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Как сообщает Report, во второй день соревнований Нурлан Османов (73 кг) в 1/16 финала встретится с Билалом Чилоглу (Турция), а Вюсал Галандарзаде в этой же весовой категории в 1/32 финала - с Адилем Османовым (Молдова).

В 1/16 финала Эльджан Гаджиев (81 кг) сразится с победителем пары Лачлан Морхед (Великобритания) / Мохаб Эльханас (Канада), а Зелим Чкаев, выступающий в том же весе, выйдет на татами против Джавада Сардиди (Саудовская Аравия).

В турнире "Большого шлема" Азербайджан представлен 13 спортсменами. Соревнования завершатся 23 октября. Ранее Балабей Агаев завоевал бронзовую медаль в категории 60 кг.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Azərbaycanın daha 4 cüdoçusu tatamiyə çıxacaq

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