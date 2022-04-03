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Большой шлем: Эльмар Гасымов завоевал бронзовую медаль

Большой шлем: Эльмар Гасымов завоевал бронзовую медаль Еще пять азербайджанских дзюдоистов выступили в третий день турнира "Большого шлема" в Анталье.
Индивидуальные
3 апреля 2022 г. 19:45
Большой шлем: Эльмар Гасымов завоевал бронзовую медаль

Еще пять азербайджанских дзюдоистов выступили в третий день турнира "Большого шлема" в Анталье (Турция).

Как передает Report, в весовой категории до 100 кг Эльмар Гасымов нанес поражения Григорию Минаскину (Эстония), Марко Кумричу (Хорватия) и Шади Эль-Ханасу (Канада), выйдя в четвертьфинал. На этой стадии он уступил Николозу Шеразадишвили (Испания), перейдя в утешительный блок. Здесь Эльмар нанес поражение Эслею Гонсалесу (Румыния), а в схватке за бронзу выиграл у Кайла Рейеса (Канада).

Остальные наши атлеты: Руфат Исмайлов (90 кг), Зелим Коцоев (100 кг), Ушанги Кокаури и Имран Юсифов (оба - +100 кг) проиграли свои поединки.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Elmar Qasımov bürünc medal qazanıb

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