Большой шлем: Эльмар Гасымов завоевал бронзовую медаль

Еще пять азербайджанских дзюдоистов выступили в третий день турнира "Большого шлема" в Анталье.

Еще пять азербайджанских дзюдоистов выступили в третий день турнира "Большого шлема" в Анталье (Турция).

Как передает Report, в весовой категории до 100 кг Эльмар Гасымов нанес поражения Григорию Минаскину (Эстония), Марко Кумричу (Хорватия) и Шади Эль-Ханасу (Канада), выйдя в четвертьфинал. На этой стадии он уступил Николозу Шеразадишвили (Испания), перейдя в утешительный блок. Здесь Эльмар нанес поражение Эслею Гонсалесу (Румыния), а в схватке за бронзу выиграл у Кайла Рейеса (Канада).

Остальные наши атлеты: Руфат Исмайлов (90 кг), Зелим Коцоев (100 кг), Ушанги Кокаури и Имран Юсифов (оба - +100 кг) проиграли свои поединки.