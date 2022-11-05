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Большой шлем: Два азербайджанских дзюдоиста вышли в финал

Большой шлем: Два азербайджанских дзюдоиста вышли в финал Двое азербайджанских дзюдоистов - Хидаят Гейдаров (73 кг) и Саид Моллаи (81 кг) вышли в полуфинал турнира Большого шлема в Баку.
Индивидуальные
5 ноября 2022 г. 14:33
Большой шлем: Два азербайджанских дзюдоиста вышли в финал

Два азербайджанских дзюдоиста вышли в финал турнира "Большого шлема" в Баку.

Как сообщает Report, Саид Моллаи (81 кг) в полуфинале одолел венгра Аттилу Унгвари. За золотую медаль он поборется с бельгийцем Маттиасом Кассе.

Хидаят Гейдаров (73 кг) оказался сильнее испанца Сальвадора Рока и в финале померится силами с канадцем Артуром Маргелидоном.

В соревновании среди женщин Айтадж Гардашханлы (63 кг) в утешительном поединке уступила словенке Андреа Лески.

Турнир завершится 6 ноября. В первый день "Большого шлема" Балабек Агаев (60 кг) завоевал золотую, Керамет Гусейнов (60 кг) и Орхан Сафаров (66 кг) – бронзовые медали.

14:07

Двое азербайджанских дзюдоистов - Хидаят Гейдаров (73 кг) и Саид Моллаи (81 кг) вышли в полуфинал турнира Большого шлема в Баку.

Как сообщает Report, Х.Гейдаров на пути к финалу встретится с испанцем Сальвадором Рокой, С.Моллаи - с венгром Аттилой Унгвари.

Выступающие в весовой категории до 73 кг Вусал Галандарзаде и Рустам Оруджев проиграли в 1/8 финала, Тельман Велиев - в 1/16 финала.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBöyük Dəbilqə: Azərbaycanın iki cüdoçusu finala yüksəlib

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