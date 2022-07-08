Большой шлем: Четыре азербайджанских дзюдоиста вступают в борьбу

Сегодня в столице Венгрии, Будапеште, стартует турнир Большого шлема.

Сегодня в столице Венгрии, Будапеште, стартует турнир Большого шлема.

Как сообщает Report, в первый день соревнований в борьбу вступят четыре азербайджанских дзюдоиста.

Ровшан Алиев (60 кг) встретится с узбеком Мирзахидом Мухамедджановым, а Ахмед Юсифов – с итальянцем Анжело Пантаньо.

Первым соперником Яшара Наджафова (66 кг) станет узбек Рагимджан Субхонов. Другой дзюдоист, выступающий в данной весовой категории, Ибрагим Алиев померится силами с болгарином Яниславом Герчеви.

В соревновании, которое продлится до 10 июля, выступят 11 дзюдоистов из Азербайджана.