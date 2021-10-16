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Большой шлем: Азербайджанский дзюдоист вышел в полуфинал

Большой шлем: Азербайджанский дзюдоист вышел в полуфинал Шесть азербайджанских дзюдоистов вступили в борьбу на турнире Большого шлема.
Индивидуальные
16 октября 2021 г. 15:49
Большой шлем: Азербайджанский дзюдоист вышел в полуфинал

Шесть азербайджанских дзюдоистов вступили в борьбу на турнире Большого шлема.

Как передает Report, Балабек Агаев (60 кг), одолев Йолана Флоримона (Франция) и Генки Когу (Япония), вышел в полуфинал.

На пути к финалу он встретится с Сумиябазаром Энкхтайваном (Монголия).

Исмаил Ибрагимов (66 кг) проиграл в первой встрече Робину Коррадо (Франция). Ибрагим Алиев (66 кг) одолел Хуана Эрнандеса (Колумбия), но уступил Валиду Хьяру (Франция).

Хидаят Гейдаров (73 кг) оказался сильнее Энцо Гибелли (Франция) и Бернда Габлерда (Германия). В 1/4 финала он не смог сломить сопротивление Сомона Махмадбекова. В утешительной встрече Гейдаров встретится с Денисом Яцевым (Россия).

Тельман Велиев (73 кг) победил Давида Лиму (Бразилия), однако в 1/8 финала уступил Александру Раусджу (Румыния).

Среди женщин-борцов Ичинхорлу Мунцхедев одолела Сеижу Болхаус (Германия), но осталась без медалей, проиграв Присцилле Гнето (Франция).

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Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Balabəy Ağayev finala yüksəlib, Hidayət Heydərov bürünc medal qazana bilər

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