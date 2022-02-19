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Большой шлем: Азербайджанский дзюдоист вышел в финал

Большой шлем: Азербайджанский дзюдоист вышел в финал Азербайджанский дзюдоист Мамедали Мехтиев вышел в финал проходящего в Тель-Авиве турнира Большой шлем.
Индивидуальные
19 февраля 2022 г. 16:52
Большой шлем: Азербайджанский дзюдоист вышел в финал

Азербайджанский дзюдоист Мамедали Мехтиев вышел в финал проходящего в Тель-Авиве турнира Большой шлем.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 90 кг спортсмен в 1/8 финала победил Надава Зурата (Израиль).

29-летний спортсмен в 1/4 финала победил Йерсултана Музаппарова (Казахстан), а в полуфинале Эрлана Шерова (Кыргызстан).

Руфат Исмаилов в 1/16 финала в той же весовой категории уступил Ушанги Маргиани (Грузия).

Выступающий в весовой категории до 100 кг Зелим Коцоев в 1/8 финала одолел Хангала Адбатара (Монголия), а Эльмар Гасымов - Роберта Флорентино (Доминиканская Республика). Коцоев в 1/4 финала победил Гасымова, но не смог сломить сопротивление Ильи Суламанидзе (Грузия). Гасымов в утешительной встрече проиграл Эдуарду Сербану (Румыния). Коцоев выйдет в бой за бронзовую медаль.

В весовой категории свыше 100 кг Ушанги Кокаури проиграл в 1/8 финала Онисе Бугадзе (Грузия).

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Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Azərbaycan cüdoçusu finala yüksəlib

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