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Большой шлем: Азербайджанский дзюдоист вышел в финал

Большой шлем: Азербайджанский дзюдоист вышел в финал Азербайджанский дзюдоист Яшар Наджафов вышел в финал турнира "Большой шлем" в Тель-Авиве (Израиль).
Индивидуальные
17 февраля 2022 г. 17:40
Большой шлем: Азербайджанский дзюдоист вышел в финал

Азербайджанский дзюдоист Яшар Наджафов вышел в финал турнира "Большой шлем" в Тель-Авиве (Израиль).

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 66 кг 22-летний спортсмен последовательно выиграл поединки с Евгением Гончарко (Украина), Эйлоном Баршешетом (Израиль) и Мартином Гайтеро (Испания). В полуфинале он победил иппоном Герлена Ганбола (Монголия) и вышел в финал.

Выступающий в весовой категории до 60 кг Керамет Гусейнов в 1/8 финала одолел Райана Консейсао из Бразилии. В следующем раунде 24-летний азербайджанский спортсмен победил Сумиябазара Энхтайвана из Монголии. В полуфинале Гусейнов получил травму, победу в поединке одержал Бауржан Набаев из Казахстана. Если врачи разрешат азербайджанскому дзюдоисту продолжать выступление, он примет участие в матче за бронзовую медаль. В противном случае, он будет довольствоваться пятым местом.

Балабей Агаев в той же весовой категории победил израильского дзюдоиста Матана Коколаева, но уступил монголу Цогт-Очиру Бьямбаеву. В утешительном поединке Агаев уступил казахстанцу Магжану Шамшадину и занял 7-е место.

Отметим, что турнир "Большой шлем", в котором принимают участие в общей сложности 298 (165 мужчин, 133 женщины) дзюдоистов из 34 стран, завершится 19 февраля. В мужском первенстве Азербайджан должны были представлять 10 дзюдоистов. Однако один из них, Рустам Оруджов (73 кг), не допущен к соревнованиям из-за положительного теста на COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Azərbaycan cüdoçusu finala yüksəlib

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