Большой шлем: Азербайджанский дзюдоист вышел в финал

Азербайджанский дзюдоист Саид Моллаи вышел в финал турнира Большого шлема в Анталье.
Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории 81 кг, в полуфинале победил Шарофиддина Болтабоева (Казахстан).
Моллаи встретится с Маттиасом Кассе (Бельгия) в борьбе за золотую медаль.
Другой спортсмен в категории 81 кг Зелим Тчкаев проиграл Альфа Умару Кало (Франция) в 1/8 финала.
Хидаят Гейдаров, выступающий в весовой категории 73 кг, в полуфинале проиграл Мануэлю Ломбардо (Италия). В утешительном поединке Нурлан Османов победил Адиля Османова (Молдова), и в поединке за бронзовую медаль стал соперником Гейдарова.
Соревнования завершатся 2 апреля. В первый день представители Азербайджана не смогли завоевать медали.