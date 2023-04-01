Большой шлем: Азербайджанский дзюдоист вышел в финал

Азербайджанский дзюдоист Саид Моллаи вышел в финал турнира Большого шлема в Анталье.

Азербайджанский дзюдоист Саид Моллаи вышел в финал турнира Большого шлема в Анталье.

Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории 81 кг, в полуфинале победил Шарофиддина Болтабоева (Казахстан).

Моллаи встретится с Маттиасом Кассе (Бельгия) в борьбе за золотую медаль.

Другой спортсмен в категории 81 кг Зелим Тчкаев проиграл Альфа Умару Кало (Франция) в 1/8 финала.

Хидаят Гейдаров, выступающий в весовой категории 73 кг, в полуфинале проиграл Мануэлю Ломбардо (Италия). В утешительном поединке Нурлан Османов победил Адиля Османова (Молдова), и в поединке за бронзовую медаль стал соперником Гейдарова.

Соревнования завершатся 2 апреля. В первый день представители Азербайджана не смогли завоевать медали.