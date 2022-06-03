Большой Шлем: Азербайджанские дзюдоисты завоевали первую медаль

Азербайджанские дзюдоисты сошлись друг с другом в борьбе за бронзовую медаль в Большом Шлеме в столице Грузии, Тбилиси.

Азербайджанские дзюдоисты сошлись друг с другом в борьбе за бронзовую медаль в Большом Шлеме в столице Грузии, Тбилиси.

Как сообщает Report, в весовой категории до 60 кг Ровшан Алиев победил Ираклия Купатадзе (Грузия) и Айбека Омырова (Туркменистан), однако в полуфинале проиграл Темуру Нозадзе (Грузия).

Туран Байрамов в 1/8 финала был сильнее Аллана Кувабары (Бразилия). В следующем раунде он проиграл Георгию Сардалашвили (Грузия). Спортсмен, победивший в утешительной встрече Бекирбека Моргоева (Украина), стал соперником Ровшана Алиева в борьбе за бронзовую медаль. Таким образом, сборная Азербайджана обеспечила себе первую медаль в Большом Шлеме.

Исмаил Ибрагимов в категории до 66 кг уступил в 1/16 финала Евгению Гончаренко (Украина). В том же весе Ибрагим Алиев выиграл у Сардара Рагимова (Туркменистан) и Эрика Такабатаке (Бразилия), но не смог выйти в 1/4 финала в борьбе с Георгием Туташвили. В утешительной встрече он также потерпел поражение в поединке с Мухриддином Тилововым (Узбекистан).

В соревнованиях женщин в категории до 48 кг Шафаг Гамидова в 1/8 финала проиграла Наташе Феррейре (Бразилия), а Аиша Гурбанлы - Амбер Гершес (Нидерланды).

Соревнования Большого шлема завершатся 5 июня. Азербайджан на соревнованиях представлен 10 дзюдоистами.