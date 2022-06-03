О нас

Большой Шлем: Азербайджанские дзюдоисты завоевали первую медаль

Большой Шлем: Азербайджанские дзюдоисты завоевали первую медаль Азербайджанские дзюдоисты сошлись друг с другом в борьбе за бронзовую медаль в Большом Шлеме в столице Грузии, Тбилиси.
Индивидуальные
3 июня 2022 г. 15:39
Большой Шлем: Азербайджанские дзюдоисты завоевали первую медаль

Азербайджанские дзюдоисты сошлись друг с другом в борьбе за бронзовую медаль в Большом Шлеме в столице Грузии, Тбилиси.

Как сообщает Report, в весовой категории до 60 кг Ровшан Алиев победил Ираклия Купатадзе (Грузия) и Айбека Омырова (Туркменистан), однако в полуфинале проиграл Темуру Нозадзе (Грузия).

Туран Байрамов в 1/8 финала был сильнее Аллана Кувабары (Бразилия). В следующем раунде он проиграл Георгию Сардалашвили (Грузия). Спортсмен, победивший в утешительной встрече Бекирбека Моргоева (Украина), стал соперником Ровшана Алиева в борьбе за бронзовую медаль. Таким образом, сборная Азербайджана обеспечила себе первую медаль в Большом Шлеме.

Исмаил Ибрагимов в категории до 66 кг уступил в 1/16 финала Евгению Гончаренко (Украина). В том же весе Ибрагим Алиев выиграл у Сардара Рагимова (Туркменистан) и Эрика Такабатаке (Бразилия), но не смог выйти в 1/4 финала в борьбе с Георгием Туташвили. В утешительной встрече он также потерпел поражение в поединке с Мухриддином Тилововым (Узбекистан).

В соревнованиях женщин в категории до 48 кг Шафаг Гамидова в 1/8 финала проиграла Наташе Феррейре (Бразилия), а Аиша Гурбанлы - Амбер Гершес (Нидерланды).

Соревнования Большого шлема завершатся 5 июня. Азербайджан на соревнованиях представлен 10 дзюдоистами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Azərbaycan cüdoçuları ilk medalı təmin edib

Другие новости из категории

Norway Chess: Мамедъяров и Раджабов проведут очередные встречи
Norway Chess: Мамедъяров и Раджабов проведут очередные встречи
3 июня 2022 г. 10:58
Турнир Большого шлема: Шесть дзюдоистов Азербайджана вступают в борьбу
Турнир Большого шлема: Шесть дзюдоистов Азербайджана вступают в борьбу
3 июня 2022 г. 10:04
Эстония победила Сан-Марино в первом матче Лиги наций
Эстония победила Сан-Марино в первом матче Лиги наций
2 июня 2022 г. 22:52
Гран-при Азербайджана Формулы-1 будет транслироваться в прямом эфире
Гран-при Азербайджана "Формулы-1" будет транслироваться в прямом эфире
2 июня 2022 г. 15:07
Norway Chess: Теймур Раджабов побеждает своего соперника в Армагеддоне
Norway Chess: Теймур Раджабов побеждает своего соперника в "Армагеддоне"
1 июня 2022 г. 22:51
Движение еще на нескольких улицах в Баку ограничивается в связи с проведением Формулы-1
Движение еще на нескольких улицах в Баку ограничивается в связи с проведением Формулы-1
1 июня 2022 г. 17:21
В Азербайджане планируется развитие рафтинга
В Азербайджане планируется развитие рафтинга
1 июня 2022 г. 16:22
Обнародован состав сборной Азербайджана на Шахматную олимпиаду
Обнародован состав сборной Азербайджана на Шахматную олимпиаду
1 июня 2022 г. 12:41
Мамедъяров и Раджабов проведут очередные встречи на турнире в Норвегии
Мамедъяров и Раджабов проведут очередные встречи на турнире в Норвегии
1 июня 2022 г. 10:59
Norway Chess: Мамедъяров победил, а Раджабов уступил
"Norway Chess": Мамедъяров победил, а Раджабов уступил
31 мая 2022 г. 23:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi