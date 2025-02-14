"Большой шлем": Азербайджанские дзюдоисты завершили первый день с двумя медалями

"Большой шлем": Азербайджанские дзюдоисты завершили первый день с двумя медалями

Азербайджанские дзюдоисты завершили первый день прошедшего в Баку турнира "Большой шлем" двумя медалями.

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Азербайджанские дзюдоисты завершили первый день прошедшего в Баку турнира "Большой шлем" двумя медалями. Как сообщает Report, вслед за Ахмедом Юсифовым (60 кг), победившем украинца Дильшота Халматова, победу в борьбе за третье место одержал Эльшан Асадов (66 кг). Он завоевал бронзовую медаль, одолев Азизбека Ортикова из Узбекистана. Ранее Балабей Агаев (60 кг) в поединке за бронзовую медаль уступил бельгийцу Йорре Верстратену. Турнир завершится 16 февраля. Азербайджан в соревнованиях представляют 32 спортсмена. Подпишитесь на наш Telegram канал