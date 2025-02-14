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"Большой шлем": Азербайджанские дзюдоисты завершили первый день с двумя медалями

"Большой шлем": Азербайджанские дзюдоисты завершили первый день с двумя медалями Азербайджанские дзюдоисты завершили первый день прошедшего в Баку турнира "Большой шлем" двумя медалями.
Индивидуальные
14 февраля 2025 г. 19:34
Большой шлем: Азербайджанские дзюдоисты завершили первый день с двумя медалями

Азербайджанские дзюдоисты завершили первый день прошедшего в Баку турнира "Большой шлем" двумя медалями.

Как сообщает Report, вслед за Ахмедом Юсифовым (60 кг), победившем украинца Дильшота Халматова, победу в борьбе за третье место одержал Эльшан Асадов (66 кг).

Он завоевал бронзовую медаль, одолев Азизбека Ортикова из Узбекистана.

Ранее Балабей Агаев (60 кг) в поединке за бронзовую медаль уступил бельгийцу Йорре Верстратену.

Турнир завершится 16 февраля. Азербайджан в соревнованиях представляют 32 спортсмена.

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Версия на азербайджанском языке “Böyük Dəbilqə”: Azərbaycan cüdoçuları ilk günü iki medalla başa vurublar - YENİLƏNİB

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