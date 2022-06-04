Большой шлем: Азербайджанские дзюдоисты вступят в борьбу в 1/16 финала

Трое азербайджанских дзюдоистов выступят сегодня на турнире "Большого шлема" в Тбилиси (Грузия).

Трое азербайджанских дзюдоистов выступят сегодня на турнире "Большого шлема" в Тбилиси (Грузия).

Как сообщает Report, дзюдоисты вступят в борьбу в 1/16 финала.

Тельман Велиев (73 кг) в 1/16 финала встретится с Ильхамом Кемаловым из Туркменистана.

В весовой категории 81 кг Зелим Чкаев померится силами с Мухаммадом Альхарби из Саудовской Аравии, а Эльджан Гаджиев - с Владимиром Золоевым из Кыргызстана.

Отметим, что Туран Байрамов (60 кг) в первый день соревнований завоевал бронзовую медаль. Ровшан Алиев (60 кг) занял 5-е место, а Ибрагим Алиев (66 кг) - 7-е место.