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Большой шлем: Азербайджанские дзюдоисты вступят в борьбу в 1/16 финала

Большой шлем: Азербайджанские дзюдоисты вступят в борьбу в 1/16 финала Трое азербайджанских дзюдоистов выступят сегодня на турнире "Большого шлема" в Тбилиси (Грузия).
Индивидуальные
4 июня 2022 г. 09:56
Большой шлем: Азербайджанские дзюдоисты вступят в борьбу в 1/16 финала

Трое азербайджанских дзюдоистов выступят сегодня на турнире "Большого шлема" в Тбилиси (Грузия).

Как сообщает Report, дзюдоисты вступят в борьбу в 1/16 финала.

Тельман Велиев (73 кг) в 1/16 финала встретится с Ильхамом Кемаловым из Туркменистана.

В весовой категории 81 кг Зелим Чкаев померится силами с Мухаммадом Альхарби из Саудовской Аравии, а Эльджан Гаджиев - с Владимиром Золоевым из Кыргызстана.

Отметим, что Туран Байрамов (60 кг) в первый день соревнований завоевал бронзовую медаль. Ровшан Алиев (60 кг) занял 5-е место, а Ибрагим Алиев (66 кг) - 7-е место.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Bu gün Azərbaycanın daha 3 cüdoçusu çıxış edəcək

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