Большой шлем: азербайджанские дзюдоисты вступают в борьбу

Большой шлем: азербайджанские дзюдоисты вступают в борьбу

Сегодня 3 дзюдоиста сборной Азербайджана начнут борьбу в турнире Большого шлема, стартующем в Париже.

Как сообщает Report, Керамет Гусейнов, выступающий в весовой категории до 60 кг, встретится в 1/8 финала с Даудой Дабоне из Кот-д'Ивуара.

В категории до 73 кг Хидаят Гейдаров и Рустам Оруджев встретятся с представителями Франции. В 1/16 финала они померятся силами соответственно с Тео Ригеном и Бенджамином Аксусом.

60 кг

Керамет Гусейнов - Дауда Дабоне (Кот-д'Ивуар)

73 кг

Хидаят Гейдаров -Тео Ригуин (Франция)

Рустам Оруджев - Бенжамин Аксус (Франция)

Отметим, что Мамедали Мехтиев (90 кг), Зелим Коцоев (100 кг) и Ушанги Кокаури выйдут на татами 6 февраля.