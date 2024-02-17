"Большой шлем": Азербайджанские дзюдоисты во второй день завоевали 2 золотые и 1 серебряную медали

Во второй день турнира "Большой шлем" в Баку, азербайджанские дзюдоисты завоевали 2 золотые и 1 серебряную медали.

Во второй день турнира "Большой шлем" в Баку, азербайджанские дзюдоисты завоевали 2 золотые и 1 серебряную медали.

Как передает Report, выступающий в весовой категории 73 кг Хидаят Гейдаров одержал победу в финале над таджиком Абубакром Шеровым и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Другие азербайджанские дзюдоисты - Омар Раджабли и Зелим Цкаев (оба 81 кг) вышли на решающий поединок, где победил З.Цкаев.

Отметим, что в первый день турнира Балабек Агаев (60 кг) и Яшар Наджафов (66 кг) завоевали бронзовые медали.

На турнире, который продлится до 18 февраля, Азербайджан представляют 32 дзюдоиста.