Большой шлем: Азербайджан занял второе место среди 34 стран

Сборная Азербайджана по дзюдо заняла второе место на турнире Большого шлема среди 34 стран в Тель-Авиве, Израиль.

Сборная Азербайджана по дзюдо заняла второе место на турнире Большого шлема среди 34 стран в Тель-Авиве, Израиль.

Как сообщает Report, на пьедестал поднялись 4 из 9 членов национальной сборной. Хидаят Гейдаров (73 кг) и Мамедали Мехтиев (90 кг) завоевали золото, Яшар Наджафов (66 кг) серебро и Зелим Коцоев (100 кг) бронзу.

В итоговом зачете первое место заняла Франция с 4 золотыми и 4 бронзовыми медалями, а Грузия - третье, с 2 золотыми и 1 серебряной наградами.

Отметим, что Азербайджан занял первое место в мужских соревнованиях. Грузия стала второй с 2 ​​золотыми, а Израиль замкнул тройку призеров с 1 золотой и 2 бронзовыми медалями.