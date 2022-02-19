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Большой шлем: Азербайджан занял второе место среди 34 стран

Большой шлем: Азербайджан занял второе место среди 34 стран Сборная Азербайджана по дзюдо заняла второе место на турнире Большого шлема среди 34 стран в Тель-Авиве, Израиль.
Индивидуальные
19 февраля 2022 г. 21:50
Большой шлем: Азербайджан занял второе место среди 34 стран

Сборная Азербайджана по дзюдо заняла второе место на турнире Большого шлема среди 34 стран в Тель-Авиве, Израиль.

Как сообщает Report, на пьедестал поднялись 4 из 9 членов национальной сборной. Хидаят Гейдаров (73 кг) и Мамедали Мехтиев (90 кг) завоевали золото, Яшар Наджафов (66 кг) серебро и Зелим Коцоев (100 кг) бронзу.

В итоговом зачете первое место заняла Франция с 4 золотыми и 4 бронзовыми медалями, а Грузия - третье, с 2 золотыми и 1 серебряной наградами.

Отметим, что Азербайджан занял первое место в мужских соревнованиях. Грузия стала второй с 2 ​​золотыми, а Израиль замкнул тройку призеров с 1 золотой и 2 бронзовыми медалями.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоBöyük Dəbilqə: Azərbaycan 34 ölkə arasında 2-ci yeri tutub

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