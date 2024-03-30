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"Большой шлем": Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль 

"Большой шлем": Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль  В турецкой Анталье продолжается турнир "Большого шлема" по дзюдо.
Индивидуальные
30 марта 2024 г. 20:39
Большой шлем: Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль 

В турецкой Анталье продолжается турнир "Большого шлема" по дзюдо.

Как передает Report, во второй день соревнования на татами вышли еще три дзюдоиста Азербайджана, из которых только один завоевал награду.

Так, в весовой категории до 73 кг Рашид Мамедалиев на старте одолел Марка Христова (Болгария), Коэна Хега (Нидерланды) и Байрама Кандемира (Турция). В 1/4 финале победил Шахрама Ахадова (Узбекистан), а затем и Умалта Демирели (Турция). В финале он уступил Адилю Османову из Молдовы, добыв серебро.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçusu Böyük Dəbilqədə gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİB

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