Болид Шумахера выставлен на аукцион

Болид немецкого гонщика Михаэля Шумахера, на котором он выступал в своем последнем сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" за "Феррари", выставлен на аукцион.

Болид немецкого гонщика Михаэля Шумахера, на котором он выступал в своем последнем сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" за "Феррари", выставлен на аукцион.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Mirror.

Ожидается, что болид может быть продан за 15 млн долларов. Шумахер выступал на этой машине в 2006 году и выиграл на ней пять гонок. Аукцион пройдет 14 ноября в Нью-Йорке.

55-летний Шумахер делит рекорд "Формулы-1" по числу титулов с британцем Льюисом Хэмилтоном, на счету обоих по семь чемпионств. По количеству побед Шумахер располагается на второй позиции (91), уступая только Хэмилтону (105). Немецкий пилот выступал за "Феррари" с 1996 по 2006 год, завоевав с командой пять титулов.