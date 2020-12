Болид пилота "Формулы-1" загорелся на Гран-при в Абу-Даби

Болид финского пилота команды "Альфа Ромео" Кими Райкконена загорелся во время второй практики этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Абу-Даби.

Как передает Report, свободный заезд был на время остановлен. Райкконен остановил свой болид и без проблем выбрался из него, угрозы здоровью гонщика не было. После паузы заезд продолжился.

Отметим, что лучшим во второй практике стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, вторым стал Валттери Боттас из "Мерседеса", третьим - Эстебан Окон из "Рено". В субботу в Абу-даби пройдут третья практика и квалификация, в воскресенье - гонка.