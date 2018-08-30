Более 2 тысяч спортсменов примут участие в Играх кочевников в Кыргызстане

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Представители почти 80 государств примут участие в предстоящих в Кыргызстане в сентябре третьих Всемирных играх кочевников, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Аккредитация участников завершена, заявки подали представители 79 стран", - заявили организаторы. По их словам, в общей сложности, в состязаниях примут участие чуть более 2,3 тыс. спортсменов из России, Австралии, Венгрии, Кувейта, Мексики, Нидерландов, США, Чили, Швейцарии, Японии и других государств.

Третьи Всемирные игры кочевников состоятся 2-8 сентября в расположенном на побережье озера Иссык-Куль городе Чолпон-Ата. Освещать ход турнира будут более 500 журналистов из 50 стран мира.

По словам директора Государственного Агентства по вопросам молодежи, физкультуры и спорта Кыргызстана Каната Аманкулова, ожидается, что за церемонией открытия турнира будут наблюдать президенты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, а также премьер-министр Венгрии.

Первые игры состоялись в Кыргызстане в 2014 году. Ожидается, что в этом году Кыргызстан передаст право проведения соревнований одному из государств.