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Боксеры из Азербайджана и Турции проявили взаимное уважение к флагам двух стран на ЧЕ

Боксеры из Азербайджана и Турции проявили взаимное уважение к флагам двух стран на ЧЕ Азербайджанские и турецкие боксеры проявили солидарность на проходящем в румынском Плоешти юниорском чемпионате Европы, поцеловав флаги двух стран на футболках друг друга.
Индивидуальные
23 июля 2023 г. 01:56
Боксеры из Азербайджана и Турции проявили взаимное уважение к флагам двух стран на ЧЕ

Азербайджанские и турецкие боксеры проявили солидарность на проходящем в румынском Плоешти юниорском чемпионате Европы, поцеловав флаги двух стран на футболках друг друга.

Об этом передает Report со ссылкой на Федерацию бокса Турции.

Отмечается, что турецкий спортсмен в весовой категории до 50 кг Ахмет Ясир Йылмаз встретился с азербайджанским боксером Субханом Бабаевым.

Выигравший противостояние Субхан Бабаев обнял Ахмета Ясира, не отпраздновав победу, и поцеловал турецкий флаг на его футболке. В ответ Ахмет Ясир также поцеловал азербайджанский флаг на футболке соперника. Этот поступок боксеров вызвал бурные аплодисменты на трибунах.

Аналогичный жест сделал и другой представитель Турции Баран Динч после победы (до 60 кг) над соперником из Азербайджана Миргасаном Ибрагимом, обняв соперника и поцеловав азербайджанский флаг на его форме.

Турецкая федерация бокса поделилась этими кадрами в своем аккаунте в Твиттер, сопроводив публикацию сообщением "Одна нация, два государства".

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAvropa birinciliyi: Azərbaycan və Türkiyə boksçularından bayraqlara qarşılıqlı ehtiram

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