Боксер впал в кому после пьяной драки в поезде

Члены сборной России по боксу подрались в поезде, возвращаясь с соревнований в Ульяновске.

Члены сборной России по боксу подрались в поезде, возвращаясь с соревнований в Ульяновске.

Как сообщает Report со ссылкой на телеграм-канал Baza, один из участников пьяной драки находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По данным источника, 34-летний боксер полутяжелого веса Никита Иванов по пути домой "немного выпил", после чего поругался в поезде со своим коллегой, тоже боксером Бассиром Мирсиябовым.

Во время драки Иванов нанес оппоненту несколько ударов, после которых Мирсиябов впал в кому. На данный момент пострадавший находится на аппарате ИВЛ, за его жизнь борются врачи. Иванов задержан.

Полутяж Никита Иванов - чемпион Европы 2013 года, не последний персонаж в российском боксе. Он также является серебряным призером ЧЕ-2011 и чемпионом России 2009 года.