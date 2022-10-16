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Боксер Уайлдер победил Хелениуса в первом бою после поединков с Фьюри

Боксер Уайлдер победил Хелениуса в первом бою после поединков с Фьюри Американец Деонтей Уайлдер стал претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.
Индивидуальные
16 октября 2022 г. 10:24
Боксер Уайлдер победил Хелениуса в первом бою после поединков с Фьюри

Американец Деонтей Уайлдер стал претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в 12-раундовом поединке, прошедшем в воскресенье в Нью-Йорке, Уайлдер победил финна Роберта Хелениуса нокаутом в первом раунде.

Уайлдер впервые вышел на ринг после годичного перерыва. В октябре прошлого года Уайлдер проиграл Тайсону Фьюри техническим нокаутом в 11-м раунде, потерпев от него второе поражение подряд. В феврале 2020 года британец выиграл техническим нокаутом в 7-м раунде и завоевал пояс WBC. Первый бой между соперниками, который прошел в декабре 2018 года, завершился вничью.

В послужном списке 36-летнего Уайлдера теперь 43 победы (42 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. Американец владел титулом чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года по февраль 2020-го, защитив его 10 раз.

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