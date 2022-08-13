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Боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры

Боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры Британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.
Индивидуальные
13 августа 2022 г. 08:31
Боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры

Британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Как передает Report, об этом он написал в соцсетях.

«Я наконец решил уйти. В свой день рождения я говорю: «В добрый путь». Я благодарен всем, кто сделал особенным этот путь, особенно жене Пэрис», — написал Фьюри.

Напомним, 24 апреля чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Тайсон Фьюри победил соотечественника Диллиана Уайта в главном бою вечера бокса в Лондоне на стадионе «Уэмбли». За тот поединок спортсмены заработали на двоих 41 млн долларов США.

Ранее британский боксер Тайсон Фьюри оценил вероятность боя с украинцем Александром Усиком.

«Этого никогда не произойдет, потому что я завершил карьеру. Но случись этот бой, я бы погонял его по рингу. Ведь он средневес, который просто поднабрал массы», — сказал Фьюри.

Отметим, что 33-летний Фьюри одержал 32 победы в 33 поединках в профессиональной карьере и два раза подряд успешно провел защиту титула WBC. Еще один поединок он завершил вничью.

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