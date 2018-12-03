Боксер Стивенсон был введен в искусственную кому после боя с Гвоздиком

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Канадский боксер Адонис Стивенсон был введен в искусственную кому после боя за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг с украинцем Александром Гвоздиком.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Le Journal de Montreal.

Бой состоялся в канадском Квебеке в ночь на воскресенье и завершился победой 31-летнего украинца нокаутом в 11-м раунде. После поединка Стивенсон был госпитализирован и помещен в отделение интенсивной терапии. Отмечается, что он был введен в искусственную кому из-за возможного кровоизлияния в мозг.

Гвоздик впервые боксировал за титул чемпиона мира. Он не знает поражений на профессиональном ринге - 16 побед (13 - нокаутом). Украинец является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 81 кг.

41-летний Стивенсон не сумел в 10-й раз защитить титул чемпиона мира, которым владел с 2013 года. Он потерпел первое поражение за восемь лет. В активе канадца теперь 29 побед (24 - нокаутом), два поражения и одна ничья.