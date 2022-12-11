Боксер Рой Джонс-младший сообщил о завершении карьеры

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс - младший в январе планирует завершить карьеру.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс - младший в январе планирует завершить карьеру.

Как передает Report , об этом он рассказал ТАСС.

"В январе я проведу выставочный бой. После этого я больше не планирую возвращаться", - сказал 53-летний Джонс.

Боксер проведет выставочный бой против бодибилдера Роберта Вильмота 28 января.

За профессиональную карьеру Джонс-младший провел 75 поединков, одержав 66 побед (47 нокаутом) и потерпев девять поражений. Джонс в последний раз выходил на ринг в ноябре 2020 года, когда провел выставочный бой с Майком Тайсоном. По итогам противостояния судьи зафиксировали ничью. Джонс становился абсолютным чемпионом в полутяжелом весе. В 1988 году он стал серебряным призером Олимпийских игр.