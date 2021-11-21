Боксер Портер объявил о завершении карьеры

Американский боксер Шон Портер, выступающий в весовой категории до 66,68 кг, объявил о завершении карьеры после поражения от своего соотечественника Теренса Кроуфорда в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Американский боксер Шон Портер, выступающий в весовой категории до 66,68 кг, объявил о завершении карьеры после поражения от своего соотечественника Теренса Кроуфорда в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом спортсмен сообщил журналистам на пресс-конференции после боя.

"Я готовился к завершению карьеры, готовил свое объявление. Я понимал: чем бы ни кончился бой, я больше не буду вновь выходить на ринг. Так что объявляю о своем решении завершить карьеру", - сказал Портер.

Бой прошел в воскресенье, Портер проиграл Кроуфорду техническим нокаутом в десятом раунде. Кроуфорд в пятый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO.