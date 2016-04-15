​Боксер, одержавший победу над армянским соперником: Мы готовы сражаться за Родину

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ "Я очень рад, что одержал эту важную для меня победу. Свою победу над армянским боксером я посвящаю памяти шехидов".

Как сообщает Report, об этом заявил наш боксер Джавид Челебиев (56 кг), завоевавший на прошедшем в Самсуне (Турция) Европейском отборочном турнире лицензию на Летние олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Боксер, одержавший в полуфинале победу над армянским боксером Арамом Авагяном, заявил, что готов пожертвовать жизнью ради Родины: "Каждый из нас ждет приказа Верховного главнокомандующего. Мы готовы сражаться за Родину".

Дж.Челебиев отметил свою победу воинским приветствием.