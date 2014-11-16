​Боксер Кубрат Пулев попал в больницу после боя с Владимиром Кличко

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Болгарский боксер Кубрат Пулев был доставлен в больницу после боя с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO украинцем Владимиром Кличко.

Как передает Report, в ночь с субботы на воскресенье на 16-тысячной O2 World Arena в Гамбурге украинец в первых четырех раундах трижды отправлял Пулева в нокдаун, но претендент продолжал бой.

В пятом раунде болгарин пропустил левый боковой, и Кличко-младший одержал победу нокаутом.

По рекомендации врача Штефана Бока Пулева отвезли в больницу в Гамбурге, где он прошел медицинское обследование. Оно показало, что у Пулева подозрение на перелом носа, его также проверят на предмет возможного повреждения головного мозга.