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Боксер Фьюри победил экс-чемпиона UFC Нганну

Боксер Фьюри победил экс-чемпиона UFC Нганну Британский боксер Тайсон Фьюри одержал победу над экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну в поединке за специальный пояс Всемирного боксерского совета (WBC).
Индивидуальные
29 октября 2023 г. 05:44
Боксер Фьюри победил экс-чемпиона UFC Нганну

Британский боксер Тайсон Фьюри одержал победу над экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну в поединке за специальный пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

Как сообщает Report, десятираундовый бой прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Поединок завершился триумфом Фьюри раздельным решением судей (94-95, 96-93, 95-94). При этом в третьем раунде британец оказался в нокдауне после левого хука Нганну.

На счету 35‑летнего Фьюри 34 победы (24 нокаутом), одна ничья и ни одного поражения. В активе 37‑летнего Нганну 17 побед в смешанных единоборствах (ММА) при трех поражениях.

Этот поединок стал для камерунца дебютным в боксе.

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