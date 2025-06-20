Бойцы ММА встретились с соперниками перед турниром UFC в Баку

Бойцы встретились с соперниками перед турниром UFC в Баку

Накануне турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Баку бойцы смешанных единоборств встретились лицом к лицу со своими соперниками.

Как сообщает Report, мероприятие состоялось в Бакинском Кристальном зале, где и пройдет турнир.

Кроме традиционной дуэли взглядов, спортсмены также прошли финальную процедуру взвешивания, подтвердив свою готовность к поединкам.

Напомним, что турнир "UFC Fight Night" состоится 21 июня и станет первым событием такого масштаба в истории азербайджанского спорта.