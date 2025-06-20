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Бойцы ММА встретились с соперниками перед турниром UFC в Баку

Бойцы ММА встретились с соперниками перед турниром UFC в Баку Бойцы встретились с соперниками перед турниром UFC в Баку
Индивидуальные
20 июня 2025 г. 18:35
Бойцы ММА встретились с соперниками перед турниром UFC в Баку

Накануне турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Баку бойцы смешанных единоборств встретились лицом к лицу со своими соперниками.

Как сообщает Report, мероприятие состоялось в Бакинском Кристальном зале, где и пройдет турнир.

Кроме традиционной дуэли взглядов, спортсмены также прошли финальную процедуру взвешивания, подтвердив свою готовность к поединкам.

Напомним, что турнир "UFC Fight Night" состоится 21 июня и станет первым событием такого масштаба в истории азербайджанского спорта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda keçiriləcək UFC turnirindən əvvəl döyüşçülər üz-üzə gəliblər

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