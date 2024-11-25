Бойцовский центр "Зейд" и Федерация ММА и грэпплинга Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве

Подписан Меморандум о сотрудничестве между Бойцовским центром "Зейд" (ZFC) и Федерацией ММА и грэпплинга Азербайджана (AMMAGF).

Подписан Меморандум о сотрудничестве между Бойцовским центром "Зейд" (ZFC) и Федерацией ММА и грэпплинга Азербайджана (AMMAGF).

Как сообщает Report, мероприятие состоялось в Бакинском дворце спорта.

Сначала прошло расширенное заседание ZFC, в котором приняли участие члены правления организации, руководители клубов по ММА и другим видам единоборств, тренеры, спортсмены и представители СМИ.

Президент ZFC Вугар Тагиев выступил с краткой информацией о целях и задачах возглавляемой им организации.

Президент AMMAGF Азад Аскеров рассказал о деятельности федерации, о возникающих проблемах в данной сфере и планах сотрудничества с ZFC. Представитель Министерства молодежи и спорта, присутствовавший на мероприятии, пожелал ZFC успехов в деятельности.

Затем был подписан Меморандум о взаимопонимании между ZFC и AMMAGF, по которому обе организации будут сотрудничать в области развития ММА, привлечения детей, подростков и молодежи к спорту, организации местных и международных соревнований, разработки совместных предложений для обеспечения развития в этом направлении, проведения встреч, проектов и просветительской работы.

После подписания документа спортсмены, успешно представившие Азербайджан на чемпионате мира по грэпплингу в казахстанской столице Астане, были награждены руководителем ZFC Вугаром Тагиевым.

В продолжение мероприятия стороны обсудили перспективные планы, новые предложения и возникающие проблемы. Руководство обеих организаций ответило на вопросы тренеров и спортсменов.

В заключение был объявлен календарный план мероприятий ZFC на 2025 год. По словам Вугара Тагиева, до мая планируется проведение двух соревнований. В том числе было объявлено о проведении первого открытого чемпионата ZFC 14-16 февраля 2025 года. Для этой цели Вугаром Тагиевым создан организационный комитет, который возглавит первый вице-президент ZFC Ю.Гусейнов.

