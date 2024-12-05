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Бойцовский центр "Зейд" организовал в Минске международный турнир

Бойцовский центр "Зейд" организовал в Минске международный турнир 17:28
Индивидуальные
5 декабря 2024 г. 17:50
Бойцовский центр Зейд организовал в Минске международный турнир

В столице Беларуси Минске при организации Бойцовского центра "Зейд" и по инициативе вице-президента федерации современного панкратиона MFP Дениса Ханканорака состоялся 257-й международный турнир MFP.

Как сообщает Report, в соревновании приняли участие бойцы из разных стран, сражавшиеся за чемпионский пояс.

Награды спортсменам вручали вице-президент ZFC по СНГ, мастер дзюдо международного класса, призер чемпионата мира по самбо Эмиль Магеррамов, а также заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, победитель I Европейских игр Александр Поветкин.

На мероприятии присутствовали советник посла Азербайджана в Беларуси Махир Гаджиев и профессиональный боец ММА, президент Федерации Универсального боя России Сергей Харитонов.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоZeyd Döyüş Mərkəzi Belarusda MFP-nin 257-ci beynəlxalq turnirini təşkil edib

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