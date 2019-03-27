Бойца Макгрегора обвинили в сексуальном насилии

Полиция Ирландии проводит расследование в связи с обвинениями в сексуальном насилии, которые выдвинули против бойца Конора Макгрегора.
Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает газета The New York Times.
Женщина, имя которой не раскрывается, выступила с подобными обвинениями в адрес спортсмена в декабре 2018 года.
По данным издания, полиция проводит уголовное расследование. Органы правопорядка в январе арестовали Макгрегора для дачи показаний, но затем освободили.
Пока обвинения в адрес 30-летнего бойца не доказаны. Потерпевшая информировала, что инцидент произошел в отеле на окраине Дублина.
Отметим, что 26 марта Макгрегор заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. За свою карьеру он провел 25 поединков, 21 из которых выиграл и в четырёх потерпел поражение.
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