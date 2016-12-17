Бой Поветкин - Стиверн отменен

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил в своем твиттере, что WBC отозвал свою санкцию на бой между российским боксером Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC в Екатеринбурге из-за наличия запрещенного вещества остарина в допинг-тесте россиянина, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"WBC не признает бой Поветкина против Стиверна из-за положительной допинг-пробы россиянина", - написал М.Сулейман.

Бой между Поветкиным и Стиверном был отменен.