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Бои чемпионата Азербайджана по таэквондо перенесены в связи с днем траура

Бои чемпионата Азербайджана по таэквондо перенесены в связи с днем траура 17:17
Индивидуальные
25 декабря 2024 г. 17:47
Бои чемпионата Азербайджана по таэквондо перенесены в связи с днем траура

Бои по таэквондо в рамках первенства Азербайджана среди юношей и молодежи, а также чемпионата Азербайджана среди взрослых, запланированные на 26 декабря в Спортивно-оздоровительном клубе МЧС, перенесены в связи с объявленным в стране днем траура.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации таэквондо Азербайджана.

В Федерации отметили, что эти соревнования продолжатся 27 декабря.

Соревнования завершатся 29 декабря.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. Согласно последней информации в авиакатастрофе выжили 32 человека. В Азербайджане в связи с инцидентом 26 декабря объявлен траур.

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Версия на азербайджанском языке Taekvondo üzrə Azərbaycan birinciliyi və çempionatının görüşləri matəm günü ilə əlaqədar təxirə salınıb

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